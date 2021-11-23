На Харьковскую область надвигается антициклон "Walpurga" - синоптики раскрыли детали.
24 ноября в Харьковской области ожидается холодная и сухая погода,
Днем будет облачно, но без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
Температура возуха ночью -7...-9 °С мороза, днем около 0°. Радиационное состояние окружающей среды в Харькове на 23 ноября составляет 12 мкР/час.
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Ранее сообщалось, что в этом году первый снег может выпасть в конце ноября, а температура воздуха начинает опускаться - а погода зимой в Украине по прогнозам синоптиков будет довольно нестабильная.
Об этом рассказал глава Украинского гидрометцентра Николай Кульбида.
Декабрь будет намного теплее нормы, а в целом никаких природных катаклизмов синоптики этой зимой не ожидают. Проявление зимы, похолодание, снег, будут, но природных катаклизмов не ожидаются. Он добавил, что в этом году сильные морозы возможны и они могут прийти внезапно в январе-феврале.
Напомним, что заморозки атакуют украинскую область, погода продолжит портиться.
Как сообщала Politeka, антициклон UTA несет в Украину сильный мороз: когда похолодает до -10.
Также Politeka писала, что снегопады накроют Украину: где быстрее всего наступит зима.