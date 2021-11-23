На Харьковскую область надвигается антициклон "Walpurga" - синоптики раскрыли детали.

24 ноября в Харьковской области ожидается холодная и сухая погода, сообщили в Харьковском региональном центре по гидрометеорологии.

Днем будет облачно, но без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура возуха ночью -7...-9 °С мороза, днем около 0°. Радиационное состояние окружающей среды в Харькове на 23 ноября составляет 12 мкР/час.

Ранее сообщалось, что в этом году первый снег может выпасть в конце ноября, а температура воздуха начинает опускаться - а погода зимой в Украине по прогнозам синоптиков будет довольно нестабильная.

Об этом рассказал глава Украинского гидрометцентра Николай Кульбида.

Декабрь будет намного теплее нормы, а в целом никаких природных катаклизмов синоптики этой зимой не ожидают. Проявление зимы, похолодание, снег, будут, но природных катаклизмов не ожидаются. Он добавил, что в этом году сильные морозы возможны и они могут прийти внезапно в январе-феврале.



Напомним, что заморозки атакуют украинскую область, погода продолжит портиться.

Как сообщала Politeka, антициклон UTA несет в Украину сильный мороз: когда похолодает до -10.

Также Politeka писала, что снегопады накроют Украину: где быстрее всего наступит зима.