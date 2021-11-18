Температура на Харьковщине снизилась почти до -14 °С - в области прогнозируют мокрый снег.

Так, на метеостанции Харькова минимальная температура составила -11,4 °С, в западной части города в низменности до -13,2 °С. В прошлые годы было холоднее в этот день, сообщили в Харьковском гидрометцентре.

"На ветвях деревьев местами можно заметить кристаллическую изморозь, которая в свете солнечных лучей ярко сверкает" — говорится Гидрометцентре.

Температура воздуха днем поднимется до 0 — 5° тепла, в области и до 2 — 4° тепла в городе. Осадков в этот день не предвидится.

К слову, зима начнет приходить в Украину постепенно. Начиная с понедельника, 15 ноября, температура воздуха начала снижаться и ряд регионов ощутят "зимнюю погоду".

А до конца месяца на севере страны уже будет фиксироваться -10 градусов.

В общем, подчеркнула синоптик, зима будет продолжительной, температурный режим неустойчив.

Напомним, заморозки отступят, а температура позволит украинцам напоследок насладиться солнечной погодой.

Как сообщала Politeka, антициклон UTA несет на Харьковщину лютый мороз: когда похолодает до -10.

Также Politeka писала, что синоптики рассказали, какой будет зима в Украине.