Температура на Харьковщине снизилась почти до -14 °С - в области прогнозируют мокрый снег.
Так, на метеостанции Харькова минимальная температура составила -11,4 °С, в западной части города в низменности до -13,2 °С. В прошлые годы было холоднее в этот день, сообщили в Харьковском гидрометцентре.
"На ветвях деревьев местами можно заметить кристаллическую изморозь, которая в свете солнечных лучей ярко сверкает" — говорится Гидрометцентре.
Температура воздуха днем поднимется до 0 — 5° тепла, в области и до 2 — 4° тепла в городе. Осадков в этот день не предвидится.
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Синоптики обрадовали прогнозом: где температура поднимется до +14
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К слову, зима начнет приходить в Украину постепенно. Начиная с понедельника, 15 ноября, температура воздуха начала снижаться и ряд регионов ощутят "зимнюю погоду".
А до конца месяца на севере страны уже будет фиксироваться -10 градусов.
В общем, подчеркнула синоптик, зима будет продолжительной, температурный режим неустойчив.
Напомним, заморозки отступят, а температура позволит украинцам напоследок насладиться солнечной погодой.
Как сообщала Politeka, антициклон UTA несет на Харьковщину лютый мороз: когда похолодает до -10.
Также Politeka писала, что синоптики рассказали, какой будет зима в Украине.