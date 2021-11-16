Под Харьковом третий день тлеет местная свалка - от места возгорания до ближайших жилых домов всего полкилометра.

Пожарным удалось потушить только открытый огонь, сообщает ТСН .

Спасателям понадобилось 10 часов, чтобы ликвидировать огонь на площади около 500 квадратных метров, но свалка продолжает тлеть.

Жители напуганы такой ситуацией, но спасатели уверяют, что угрозы для их жилья нет.

"Такие пожары в глубине залегания бытового мусора, поэтому это затрудняет тушение. Доступ к таким очагам осложнен. Надо много мелиорационных работ сделать по раскрытию этой свалки. Проливается все водой, чтобы как можно дальше она туда попала", - пояснили ДСНС в Харьковской области.

Ранее сообщалось, что в Харькове ребенок не мог выбраться из горящей квартиры.

Об этом рассказали в пресс-службе ГСЧС Харьковской области.

В Харькове 13 ноября на улице Валентиновской вспыхнул пожар на балконе одной из квартир на 3 этаже жилого дома.

Пламя охватило около 7 квадратных метров. Спасатели в 16:38 локализовали пламя и ворвались в квартиру, где находился 12-летний мальчик - ребенка с ожогами госпитализировали в больницу.

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