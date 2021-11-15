19-летняя девушка, попавшая под трамвай, скончалась в харьковской больнице.

Девушка поступила в неотложку с черепно-мозговой травмой, закрытым переломом позвоночника, ребер, а также травмой живота и таза. Она впала в кому I степени и скончалась…

Предварительно, студентка шла в наушниках и не среагировала на сигналы трамвая.

скорая помощь, врачи

Об этом сообщили в ГСЧС Харьковской области.

Авария произошла около 14: 15 вблизи метро "Студенческая" на перекрестке улиц Валентиновской и Академика Павлова. Трамвай №27 сбил 19-летнюю девушку. Спасатели помогли достать ее, пострадавшая получила многочисленные травмы.

Популярные статьи сейчас

София Ротару на фоне слухов о тяжелой болезни засобиралась в Россию: "О боги..."

Малолетняя дочь и жена звезды "Квартал 95" Ткача заставили его кричать от страха: "Не шатайте, что вы делаете"

Винник после болезни и отмены концертов решился на признание: "Дал волю чувствам"

Жуткий пожар в больнице унес жизни пациентов с коронавирусом: подробности трагедии

Звезду 90-х с трудом узнали в "Світському житті": "Это El Кравчук, что ли?"
Показать еще

Ранее сообщалось, что в Харькове ребенок не мог выбраться из горящей квартиры.

Об этом рассказали в пресс-службе ГСЧС Харьковской области.

В Харькове 13 ноября на улице Валентиновской вспыхнул пожар на балконе одной из квартир на 3 этаже жилого дома.

Пламя охватило около 7 квадратных метров. Спасатели в 16:38 локализовали пламя и ворвались в квартиру, где находился 12-летний мальчик - ребенка с ожогами госпитализировали в больницу.

Также мы писали ранее, что масштабный пожар в Харькове затянулся на 18 часов: фото и детали ЧП

Как сообщала Politeka, в Харькове вспыхнула свалка, кадры ЧП: спасатели бросили все силы

Кроме того Politeka писала, стихия унесла жизни троих харьковчан, заявление спасателей.