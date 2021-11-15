19-летняя девушка, попавшая под трамвай, скончалась в харьковской больнице.
Девушка поступила в неотложку с черепно-мозговой травмой, закрытым переломом позвоночника, ребер, а также травмой живота и таза. Она впала в кому I степени и скончалась…
Предварительно, студентка шла в наушниках и не среагировала на сигналы трамвая.
Об этом сообщили в ГСЧС Харьковской области.
Авария произошла около 14: 15 вблизи метро "Студенческая" на перекрестке улиц Валентиновской и Академика Павлова. Трамвай №27 сбил 19-летнюю девушку. Спасатели помогли достать ее, пострадавшая получила многочисленные травмы.
София Ротару на фоне слухов о тяжелой болезни засобиралась в Россию: "О боги..."
Малолетняя дочь и жена звезды "Квартал 95" Ткача заставили его кричать от страха: "Не шатайте, что вы делаете"
Винник после болезни и отмены концертов решился на признание: "Дал волю чувствам"
Жуткий пожар в больнице унес жизни пациентов с коронавирусом: подробности трагедии
Звезду 90-х с трудом узнали в "Світському житті": "Это El Кравчук, что ли?"
Ранее сообщалось, что в Харькове ребенок не мог выбраться из горящей квартиры.
Об этом рассказали в пресс-службе ГСЧС Харьковской области.
В Харькове 13 ноября на улице Валентиновской вспыхнул пожар на балконе одной из квартир на 3 этаже жилого дома.
Пламя охватило около 7 квадратных метров. Спасатели в 16:38 локализовали пламя и ворвались в квартиру, где находился 12-летний мальчик - ребенка с ожогами госпитализировали в больницу.
Также мы писали ранее, что масштабный пожар в Харькове затянулся на 18 часов: фото и детали ЧП
Как сообщала Politeka, в Харькове вспыхнула свалка, кадры ЧП: спасатели бросили все силы
Кроме того Politeka писала, стихия унесла жизни троих харьковчан, заявление спасателей.