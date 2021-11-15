19-летняя девушка, попавшая под трамвай, скончалась в харьковской больнице.

Девушка поступила в неотложку с черепно-мозговой травмой, закрытым переломом позвоночника, ребер, а также травмой живота и таза. Она впала в кому I степени и скончалась…



Предварительно, студентка шла в наушниках и не среагировала на сигналы трамвая.

Об этом сообщили в ГСЧС Харьковской области.

Авария произошла около 14: 15 вблизи метро "Студенческая" на перекрестке улиц Валентиновской и Академика Павлова. Трамвай №27 сбил 19-летнюю девушку. Спасатели помогли достать ее, пострадавшая получила многочисленные травмы.

Ранее сообщалось, что в Харькове ребенок не мог выбраться из горящей квартиры.

Об этом рассказали в пресс-службе ГСЧС Харьковской области.

В Харькове 13 ноября на улице Валентиновской вспыхнул пожар на балконе одной из квартир на 3 этаже жилого дома.

Пламя охватило около 7 квадратных метров. Спасатели в 16:38 локализовали пламя и ворвались в квартиру, где находился 12-летний мальчик - ребенка с ожогами госпитализировали в больницу.

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