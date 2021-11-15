В Харькове ребенок не мог выбраться из горящей квартиры.
Об этом рассказали в пресс-службе ГСЧС Харьковской области.
В Харькове 13 ноября на улице Валентиновской вспыхнул пожар на балконе одной из квартир на 3 этаже жилого дома.
Пламя охватило около 7 квадратных метров. Спасатели в 16:38 локализовали пламя и ворвались в квартиру, где находился 12-летний мальчик - ребенка с ожогами госпитализировали в больницу.
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Ранее сообщалось, что в Харькове ночью сгорел мясной магазин - появились детали ЧП.
Об этом сообщают в пресс-службе ГСЧС в Харьковской области.
На ликвидацию пожара выезжали 2 отделения ГСЧС.
Павильон по продаже мясных товаров горел на площади 50 кв. м.
Спасателям удалось локализовать огонь меньше, чем за полчаса. Окончательно ликвидировать пожар удалось в полночь.
Причина возникновения пожара и ущерб станавливаются, пострадавших нет.
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