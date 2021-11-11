Стали известны подробности о подростках, пострадавших в ДТП с иномаркой на перекрестке проспекта Науки и улицы Тобольской в Харькове.

Новое резонансное ДТП в Харькове прокомментировал в своем Фейсбук глава МВД Денис Монастырский. Он сообщил, что водителя автомобиля Toyota Land Cruiser, который сбил двоих подростков на пешеходном переходе вечером 11 ноября, задержали полицейские.

Правоохранители заподозрили, что мужчина может находиться под действием психотропных или наркотических веществ: ему понадобилось пройти тест, однако результаты еще неизвестны.

Монастырский поделился подробностями о состоянии 13-летних подростков, которые оказались под колесами авто. Оба ребенка выжили. Сейчас они находятся в больнице.

Также стало известно, что водитель ранее привлекался к уголовной ответственности за незаконное производство или хранение наркотических веществ. Тем не менее год назад дело закрыли еще до того, как оно дошло до суда.

Напомним, что вечером 11 ноября водитель Toyota Land Cruiser сбил двух подростков на пешеходном переходе. Мужчина ехал на красный свет и не остановился перед «зеброй». Один из подростков застрял под колесами авто и водитель протащил его за собой десятки метров.

Напомним, водитель снес детей на пешеходе, кадры аварии в Харькове.

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