В Харьковской области вандалы надругались над памятником погибшим во Второй мировой войне.
Об этом сообщили очевидцы в Facebook.
"Вот так, как на первом фото выглядел мемориал до субботы. В субботу заехал проверить, что делается, не сломано, не покрашены. И застал там подростков лет 14-16, которые распивали спиртные напитки.
Сделав им замечание они не сразу, но ушли. А сегодня наш коллега приехал поубирать цветы после перезахоронения, и увидел такую картину», - написал автор публикации.
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Полицию приехала на место инцидента и приняла заявление.
На фото видно, что повреден забор и плитка, а также отбили часть монумента по улице Садовой в городе Дергачи.
Ранее сообщалось, что на Харьковщине вандалы повредили памятник Грабовскому - появилось фото.
Об осквернении памятника поэту и общественному деятелю Павлу Грабовскому сообщили в Валковской городской громаде.
"Разрушен памятник Грабовскому. Кто-то по-варварски снял большую часть медного сплава, покрывавшего бетонный постамент.
Памятник потерял свой внешний вид, и его восстановление требует значительных затрат, не только финансовых", – сообщила пресс-служба громады.
Данным инцидентом занимается полиция.
Напомним, вандалы разгромили любимое место отдыха харьковчан.
Как сообщала Politeka, вандалы надругались над памятником украинским защитникам.
Также Politeka писала, что в Полтаве вандалы цинично поглумились над памятником жертвам нацизма.