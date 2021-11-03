В Харьковской области вандалы надругались над памятником погибшим во Второй мировой войне.

Об этом сообщили очевидцы в Facebook.

"Вот так, как на первом фото выглядел мемориал до субботы. В субботу заехал проверить, что делается, не сломано, не покрашены. И застал там подростков лет 14-16, которые распивали спиртные напитки.

Сделав им замечание они не сразу, но ушли. А сегодня наш коллега приехал поубирать цветы после перезахоронения, и увидел такую картину», - написал автор публикации.

Полицию приехала на место инцидента и приняла заявление.

На фото видно, что повреден забор и плитка, а также отбили часть монумента по улице Садовой в городе Дергачи.

Ранее сообщалось, что на Харьковщине вандалы повредили памятник Грабовскому - появилось фото.

Об осквернении памятника поэту и общественному деятелю Павлу Грабовскому сообщили в Валковской городской громаде.

"Разрушен памятник Грабовскому. Кто-то по-варварски снял большую часть медного сплава, покрывавшего бетонный постамент.

Памятник потерял свой внешний вид, и его восстановление требует значительных затрат, не только финансовых", – сообщила пресс-служба громады.

Данным инцидентом занимается полиция.

Напомним, вандалы разгромили любимое место отдыха харьковчан.

Как сообщала Politeka, вандалы надругались над памятником украинским защитникам.

Также Politeka писала, что в Полтаве вандалы цинично поглумились над памятником жертвам нацизма.