В Харькове возле станции метро «Академика Павлова» погиб молодой парень.
Об этом сообщили в соцсетях.
Предполагается, что это могло быть убийство, так как окно, из которого выпал мужчина, сразу закрылось.
«Молодой парень погиб после падения с шестого этажа. То ли выпал то ли помогли, полиция на месте. При падении зацепил и сломал блок кондиционера, а потом сразу закрылось окно говорят: могло быть убийство», — говорится в комментарии к видео.
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Полиция проводит расследование на месте инцидента.
Ранее сообщалось, что в Харькове из окна на 7 этаже выбросился мужчина.
Из окна дома по проспекту Победы, 65 выбросился мужчина - от полученных травм он скончался на месте.
По неподтвержденным данным, у мужчины была наркотическая зависимость.
В пресс-службе обуправления Нацполиции подтвердили информацию о гибели мужчины.
"Погибший - 36-летний мужчина. Он выбросился из окна своей квартиры на 7 этаже. На теле никаких следов насильственной смерти не обнаружено", - отметили в полиции.
Инцидент квалифицировали по ст. 115 УК Украины с пометкой "несчастный случай".
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