В Харькове возле станции метро «Академика Павлова» погиб молодой парень.

Об этом сообщили в соцсетях.

Предполагается, что это могло быть убийство, так как окно, из которого выпал мужчина, сразу закрылось.

«Молодой парень погиб после падения с шестого этажа. То ли выпал то ли помогли, полиция на месте. При падении зацепил и сломал блок кондиционера, а потом сразу закрылось окно говорят: могло быть убийство», — говорится в комментарии к видео.

Полиция проводит расследование на месте инцидента.

Ранее сообщалось, что в Харькове из окна на 7 этаже выбросился мужчина.

Из окна дома по проспекту Победы, 65 выбросился мужчина - от полученных травм он скончался на месте.

По неподтвержденным данным, у мужчины была наркотическая зависимость.

В пресс-службе обуправления Нацполиции подтвердили информацию о гибели мужчины.

"Погибший - 36-летний мужчина. Он выбросился из окна своей квартиры на 7 этаже. На теле никаких следов насильственной смерти не обнаружено", - отметили в полиции.

Инцидент квалифицировали по ст. 115 УК Украины с пометкой "несчастный случай".

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