На Харьковщине вандалы повредили памятник Грабовскому - появилось фото.

Об осквернении памятника поэту и общественному деятелю Павлу Грабовскому сообщили в Валковской городской громаде.

"Разрушен памятник Грабовскому. Кто-то по-варварски снял большую часть медного сплава, покрывавшего бетонный постамент.

Памятник потерял свой внешний вид, и его восстановление требует значительных затрат, не только финансовых", – сообщила пресс-служба громады.

Данным инцидентом занимается полиция.

Ранее сообщалось, что в Харькове вандалы испортили клумбы.

Об этом сообщают «Харьковские известия».

Цветочная клумба по улице Холодногорской изуродована, вандалы похитили большинство цветов.

В Театральном сквере перевернуты и сломаны лавки и также разграблены цветочные клумбы.

Ранее мы рассказывали, что в Харькове компания вандалов на камеру разгромила снятую квартиру, однако после резонанса, вызванного видеозаписью, хулиганам пришлось публично извиняться.

Напомним, вандалы разгромили любимое место отдыха харьковчан.

Как сообщала Politeka, вандалы надругались над памятником украинским защитникам.

Также Politeka писала, что в Полтаве вандалы цинично поглумились над памятником жертвам нацизма.