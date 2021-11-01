В Харькове возле городского кладбища столкнулись два автомобиля.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Харьковской области.

Так, авария случилась на проспекте Гагарина, 362 31 октября.

Водитель ВАЗ-11183 во время разворота врезался в ВАЗ-321063.

К счастью, в результате ДТП никто не пострадал.

На водителя ВАЗ-11183 патрульные составили административный протокол по ст.124 КУоАП.

Ранее сообщалось, что двойная трагедия произошла в Харькове - очевидцы в сети раскрыли детали.

Как сообщает телеграм-канал "Труха", утром, 29 октября, в Харькове насмерть сбили двух человек.

"Максимально недоброе утро: сразу два сбитых насмерть человека. Один мужчина сбит бусом на Массельского, второй в районе Рай-Еленовки, недалеко от взорванной заправки", - говорится в сообщении.

Напомним, что смертельная ДТП произошла на перекрестке в Харькове, появилось видео.

Как сообщала Politeka, раскрыто темное прошлое мажора устроившего ДТП в Харькове: "открыл стрельбу в магазине"

Также Politeka писала, что машина с друзьями-подростками превратилось в металлолом.