В Харькове возле городского кладбища столкнулись два автомобиля.
Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Харьковской области.
Так, авария случилась на проспекте Гагарина, 362 31 октября.
Водитель ВАЗ-11183 во время разворота врезался в ВАЗ-321063.
К счастью, в результате ДТП никто не пострадал.
На водителя ВАЗ-11183 патрульные составили административный протокол по ст.124 КУоАП.
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Ранее сообщалось, что двойная трагедия произошла в Харькове - очевидцы в сети раскрыли детали.
Как сообщает телеграм-канал "Труха", утром, 29 октября, в Харькове насмерть сбили двух человек.
"Максимально недоброе утро: сразу два сбитых насмерть человека. Один мужчина сбит бусом на Массельского, второй в районе Рай-Еленовки, недалеко от взорванной заправки", - говорится в сообщении.
Напомним, что смертельная ДТП произошла на перекрестке в Харькове, появилось видео.
Как сообщала Politeka, раскрыто темное прошлое мажора устроившего ДТП в Харькове: "открыл стрельбу в магазине"
Также Politeka писала, что машина с друзьями-подростками превратилось в металлолом.