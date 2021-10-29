И это не ковид

В Харькове врачи не смогли спасти мужчину, которого госпитализировали в больницу с диагнозом "ботулизм".

Об этом сообщила заместитель Харьковского городского головы Светлана Горбунова-Рубан.

75-летний мужчина попал в больницу вместе с 46-летним сыном. Сыну постепенно становится лучше, он начал ходить.

Известно, что харьковчане съели банку консервированных грибов. Они их прокипятили перед употреблением, однако термическая обработка не спасла от попадания токсина в организм.

Ранее сообщалось, что в Харькове семья подхватила страшную инфекцию после употребления блюд с грибами.

Так, харьковчане заболели ботулизмом после употребления консервированных грибов.

В ГУ Госпродпотребслужбы сообщили, что грибы были домашнего приготовления.

Потерпевших с тяжелой формой ботулизма госпитализировали в Городскую клиническую больницу №2.

Эксперты начали расследование двух случаев заболевания ботулизмом в Харькове.

К слову, основной причиной ботулизма является употребление продуктов питания домашнего консервирования, например, грибов, мяса, вяленой и копченой рыбы.