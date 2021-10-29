В Харькове врачи не смогли спасти мужчину, которого госпитализировали в больницу с диагнозом "ботулизм".

Об этом сообщила заместитель Харьковского городского головы Светлана Горбунова-Рубан.

75-летний мужчина попал в больницу вместе с 46-летним сыном. Сыну постепенно становится лучше, он начал ходить.

больница, коронавирус

Известно, что харьковчане съели банку консервированных грибов. Они их прокипятили перед употреблением, однако термическая обработка не спасла от попадания токсина в организм.

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Ранее сообщалось, что в Харькове семья подхватила страшную инфекцию после употребления блюд с грибами.

Так, харьковчане заболели ботулизмом после употребления консервированных грибов.

В ГУ Госпродпотребслужбы сообщили, что грибы были домашнего приготовления.

Потерпевших с тяжелой формой ботулизма госпитализировали в Городскую клиническую больницу №2.

Эксперты начали расследование двух случаев заболевания ботулизмом в Харькове.

коронавирус, больница

К слову, основной причиной ботулизма является употребление продуктов питания домашнего консервирования, например, грибов, мяса, вяленой и копченой рыбы.