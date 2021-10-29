В Харькове врачи не смогли спасти мужчину, которого госпитализировали в больницу с диагнозом "ботулизм".
Об этом сообщила заместитель Харьковского городского головы Светлана Горбунова-Рубан.
75-летний мужчина попал в больницу вместе с 46-летним сыном. Сыну постепенно становится лучше, он начал ходить.
Известно, что харьковчане съели банку консервированных грибов. Они их прокипятили перед употреблением, однако термическая обработка не спасла от попадания токсина в организм.
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Ранее сообщалось, что в Харькове семья подхватила страшную инфекцию после употребления блюд с грибами.
Так, харьковчане заболели ботулизмом после употребления консервированных грибов.
В ГУ Госпродпотребслужбы сообщили, что грибы были домашнего приготовления.
Потерпевших с тяжелой формой ботулизма госпитализировали в Городскую клиническую больницу №2.
Эксперты начали расследование двух случаев заболевания ботулизмом в Харькове.
К слову, основной причиной ботулизма является употребление продуктов питания домашнего консервирования, например, грибов, мяса, вяленой и копченой рыбы.
Напомним, в Харькове из больниц массово увольняются медики: названа причина
Как сообщала Politeka, Харьковщина в шаге от локдауна, статистика: почти полсотни жертв за сутки.
Также Politeka писала, что в МОЗ предупредили о закрытии школ, несмотря на вакцинацию учителей.