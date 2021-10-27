Дочь погибшего в страшном ДТП в Харькове водителя "Шевроле" ищет адвоката и просит свидетелей связаться с ней.
Об этом она сообщила на своей странице в Инстаграм.
"Сейчас мы с братом находимся около морга, где лежит мой папа. Мой папа лежит здесь только потому, что 16-летний парень решил прокатить своих друзей. 16-летний парень, который чувствует свою безнаказанность", - говорит дочь погибшего.
Также она добавила, что очевидцы аварии догоняли виновника трагедии - она просит их связаться с ней.
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"Мы в поисках опытного адвоката, который сможет быть с нами в этой ситуации. Людей, которые вчера догоняли виновника ДТП и задерживали его, прошу вас, объявитесь. Это не страшно. Страшно жить с тем, чего вы не сделаете сейчас", - заявила харьковчанка.
Напомним, ДТП в Харькове произошла поздно вечером во вторник в районе перекрестка улицы Одесской и проспекта Гагарина.
По информации из социальных сетей, за рулем "Инфинити" был несовершеннолетний: Харьковский Николай Михайлович 20.08.2005.
Машину родители купили несовершеннолетнему лихачу на днях.
Напомним, что смертельная ДТП произошла на перекрестке в Харькове, появилось видео.
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