Дочь погибшего в страшном ДТП в Харькове водителя "Шевроле" ищет адвоката и просит свидетелей связаться с ней.

Об этом она сообщила на своей странице в Инстаграм.

"Сейчас мы с братом находимся около морга, где лежит мой папа. Мой папа лежит здесь только потому, что 16-летний парень решил прокатить своих друзей. 16-летний парень, который чувствует свою безнаказанность", - говорит дочь погибшего.

Также она добавила, что очевидцы аварии догоняли виновника трагедии - она просит их связаться с ней.

"Мы в поисках опытного адвоката, который сможет быть с нами в этой ситуации. Людей, которые вчера догоняли виновника ДТП и задерживали его, прошу вас, объявитесь. Это не страшно. Страшно жить с тем, чего вы не сделаете сейчас", - заявила харьковчанка.

Напомним, ДТП в Харькове произошла поздно вечером во вторник в районе перекрестка улицы Одесской и проспекта Гагарина.

По информации из социальных сетей, за рулем "Инфинити" был несовершеннолетний: Харьковский Николай Михайлович 20.08.2005.

Машину родители купили несовершеннолетнему лихачу на днях.

Напомним, что смертельная ДТП произошла на перекрестке в Харькове, появилось видео.

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Также Politeka писала, что машина с друзьями-подростками превратилось в металлолом.