В Харькове ЧП - произошло задымление и слетелись силовики, появились подробности.

Так, возле Харьковского следственного изолятора на улице Полтавский Шлях в районе Холодной Горы произошло задымление и собрались силовики.

"Только что, в 15:05 на Холодной Горе с тюрьмы похоже была попытка побега какого-то авторитета. Был хлопок и резко едкий дым пошел. Сразу выскочили копы в брониках", - сообщают в соцсетях.

Позже выяснилось, что возле СИЗО проходят спецтренировки силовиков из разных ведомств.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области без газа остались более 16 тысяч квартир - специалисты назвали причину ЧП.

Об этом сообщается на сайте Лозовского горсовета.

Специалисты выяснили, что неизвестные перекрыли задвижки на газопроводе в районе Кирпичного завода.

Из-за этого без газоснабжения остались 16,2 тыс. квартир.

Без газа остались жильцы многоквартирных домов в центре Лозовой, 1, 2, 4, 5, 6 и 9 микрорайонах города.

Сейчас идут работы по восстановлению газоснабжения.

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