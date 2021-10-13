В Харьковской области начались массовые проверки - стало известно, кто попал под удар.
Внеплановые проверки начались 11 октября, передает «Первая Столица».
Их проводят из-за ухудшения санитарно-эпидемической ситуации по острым кишечным инфекционным заболеваниям в учреждениях образования.
«Проверки помогут выяснить причины возникновения инфекционных заболеваний в детских организованных коллективах», — говорится в лабцентре.
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Ранее сообщалось, что вбольницах Харькова катастрофически не хватает медработников.
Известно, что сейчас в больницах и поликлиниках города работает около 14 019 человек.
По сравнению с 2019 годом количество медработников сократилось на 223. Больше всего не хватает медсестер. За два года уволились 796 человек. Уходят из больниц и поликлиник и врачи, по сравнению с 2019 годом их стало на 655 меньше.
Заместитель главы ХОГА Светлана Горбунова-Рубан заявила, что массовое увольнение врачей связано в том числе и с уровнем оплаты их труда.
"Тарифы на медуслуги рассчитаны необъективно и не отвечают реальным потребностям", — заявила она.
Напомним, в Харькове из больниц массово увольняются медики: названа причина
Как сообщала Politeka, Харьковщина в шаге от локдауна, статистика: почти полсотни жертв за сутки.
Также Politeka писала, что в МОЗ предупредили о закрытии школ, несмотря на вакцинацию учителей.