В Харьковской области начались массовые проверки - стало известно, кто попал под удар.

Внеплановые проверки начались 11 октября, передает «Первая Столица».

Их проводят из-за ухудшения санитарно-эпидемической ситуации по острым кишечным инфекционным заболеваниям в учреждениях образования.

«Проверки помогут выяснить причины возникновения инфекционных заболеваний в детских организованных коллективах», — говорится в лабцентре.

Ранее сообщалось, что вбольницах Харькова катастрофически не хватает медработников.

Известно, что сейчас в больницах и поликлиниках города работает около 14 019 человек.

По сравнению с 2019 годом количество медработников сократилось на 223. Больше всего не хватает медсестер. За два года уволились 796 человек. Уходят из больниц и поликлиник и врачи, по сравнению с 2019 годом их стало на 655 меньше.

Заместитель главы ХОГА Светлана Горбунова-Рубан заявила, что массовое увольнение врачей связано в том числе и с уровнем оплаты их труда.

"Тарифы на медуслуги рассчитаны необъективно и не отвечают реальным потребностям", — заявила она.

Напомним, в Харькове из больниц массово увольняются медики: названа причина

Как сообщала Politeka, Харьковщина в шаге от локдауна, статистика: почти полсотни жертв за сутки.

Также Politeka писала, что в МОЗ предупредили о закрытии школ, несмотря на вакцинацию учителей.