Харьковчане выдвинули новое требование относительно метро.
Так, жители просят, чтобы в метро было запрещено проходить людям с едой и напитками.
Такая петиция зарегистрирована на сайте горсовета.
«Просьба запретить вход в метро граждан с кофе и другой едой и напитками», — говорится в тексте петиции.
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Чтобы петиция была рассмотрена горсоветом, она должна набрать 5000 подписей за 90 дней.
Ранее сообщалось, что в харьковское метро не пропустили женщину из-за внешнего вида.
Так, на станции метро "Имени Малышева" сотрудница подземки попросила девушку прикрыть обнаженные плечи, об этом сообщила возмущенная харьковчанка в соцсетях.
"А вы знали, что в Харьковском метрополитене есть дресс-код? Зашла в метро на Малышева просто карту пополнить.
Надзирательница подумала, что я буду спускаться вниз и сделала замечание, мол, в метро с обнаженными плечами заходить нельзя», - возмутилась девушка.
Напомним, харьковчане требуют изменений в метро, обращение к власти: "просим установить..."
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