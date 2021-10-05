Харьковчане выдвинули новое требование относительно метро.

Так, жители просят, чтобы в метро было запрещено проходить людям с едой и напитками.

Такая петиция зарегистрирована на сайте горсовета.

«Просьба запретить вход в метро граждан с кофе и другой едой и напитками», — говорится в тексте петиции.

Чтобы петиция была рассмотрена горсоветом, она должна набрать 5000 подписей за 90 дней.

Ранее сообщалось, что в харьковское метро не пропустили женщину из-за внешнего вида.

Так, на станции метро "Имени Малышева" сотрудница подземки попросила девушку прикрыть обнаженные плечи, об этом сообщила возмущенная харьковчанка в соцсетях.

"А вы знали, что в Харьковском метрополитене есть дресс-код? Зашла в метро на Малышева просто карту пополнить.

Надзирательница подумала, что я буду спускаться вниз и сделала замечание, мол, в метро с обнаженными плечами заходить нельзя», - возмутилась девушка.

Напомним, харьковчане требуют изменений в метро, обращение к власти: "просим установить..."

Как сообщала Politeka ранее, пассажиры устроили драку в киевском метро, видео: все из-за маски

Также Politeka писала о ЧП в метро Харькова: человек оказался на рельсах, все подробности