В Харьковской области произошла трагедия с пожилой женщиной.
Так, в городе Дергачи вспыхнул частный деревянный жилой дом, который стоял на краю города.
Из-за этого соседи не сразу увидели возгорание.
Пожарно-спасательное подразделение ГСЧС приехало, когда огонь охватил весь деревянный дом.
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Во время тушения пожара спасатели обнаружили тело погибшей 61-летней хозяйки дома.
Причина возникновения пожара устанавливается.
Ранее сообщалось, что в Харьковской области спасатели бросили силы на ликвидацию пожара.
Пожар вспыхнул 5 октября на улице Победы в поселке Высокополье Богодуховского района, сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Горел трактор Маnitou на площади 10 кв. м. Пожар ликвидировали, пострадавших нет.
Предварительно известно, что причиной возгорания стало короткое замыкание.
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