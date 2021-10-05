В Харьковской области произошла трагедия с пожилой женщиной.

Так, в городе Дергачи вспыхнул частный деревянный жилой дом, который стоял на краю города.

Из-за этого соседи не сразу увидели возгорание.

Пожарно-спасательное подразделение ГСЧС приехало, когда огонь охватил весь деревянный дом.

Во время тушения пожара спасатели обнаружили тело погибшей 61-летней хозяйки дома.

Причина возникновения пожара устанавливается.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области спасатели бросили силы на ликвидацию пожара.

Пожар вспыхнул 5 октября на улице Победы в поселке Высокополье Богодуховского района, сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Горел трактор Маnitou на площади 10 кв. м. Пожар ликвидировали, пострадавших нет.

Предварительно известно, что причиной возгорания стало короткое замыкание.

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