В Харьковской области пропавшего мужчину нашли мертвым
76-летний Анатолий Сабодаж еще 15 сентября около 10:00 ушел рыбачить на надувной лодке по реке Северский Донец.
Пустую надувную лодку на расстоянии около 300 метров от моста между городом Балаклея и селом Меловая нашли местные жители.
Недалеко от лодки было обнаружено тело разыскиваемого.
Оно направлено для проведения судебно-медицинской экспертизы.
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К слову, в "Харьковской Швейцарии" нашли тело мужчины.
Так, в лесу вблизи "Харьковской Швейцарии" обнаружили голый труп неизвестного мужчины.
Прохожие обнаружили тело вчера, около 18:40 в лесу. Личность мужчины в настоящее время не установлена, телесных повреждений на теле также не обнаружено.
Предварительно, погибший, примерно 30 лет, совершил самоубийство. Сейчас полиция выясняет все обстоятельства трагедии.
Напомним, трагедией закончились поиски харьковчанина, подробности: "искали несколько месяцев"
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