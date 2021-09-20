В Харьковской области пропавшего мужчину нашли мертвым

76-летний Анатолий Сабодаж еще 15 сентября около 10:00 ушел рыбачить на надувной лодке по реке Северский Донец.

Пустую надувную лодку на расстоянии около 300 метров от моста между городом Балаклея и селом Меловая нашли местные жители.

Недалеко от лодки было обнаружено тело разыскиваемого.

Оно направлено для проведения судебно-медицинской экспертизы.

К слову, в "Харьковской Швейцарии" нашли тело мужчины.

Так, в лесу вблизи "Харьковской Швейцарии" обнаружили голый труп неизвестного мужчины.

Прохожие обнаружили тело вчера, около 18:40 в лесу. Личность мужчины в настоящее время не установлена, телесных повреждений на теле также не обнаружено.

Предварительно, погибший, примерно 30 лет, совершил самоубийство. Сейчас полиция выясняет все обстоятельства трагедии.

Напомним, трагедией закончились поиски харьковчанина, подробности: "искали несколько месяцев"

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