В Харьковской области пропавшего мужчину нашли мертвым

76-летний Анатолий Сабодаж еще 15 сентября около 10:00 ушел рыбачить на надувной лодке по реке Северский Донец.

Пустую надувную лодку на расстоянии около 300 метров от моста между городом Балаклея и селом Меловая нашли местные жители.

Недалеко от лодки было обнаружено тело разыскиваемого.

Оно направлено для проведения судебно-медицинской экспертизы.

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полицейские, люди

К слову, в "Харьковской Швейцарии" нашли тело мужчины.

Так, в лесу вблизи "Харьковской Швейцарии" обнаружили голый труп неизвестного мужчины.

Прохожие обнаружили тело вчера, около 18:40 в лесу. Личность мужчины в настоящее время не установлена, телесных повреждений на теле также не обнаружено.

скорая помощь, врачи

Предварительно, погибший, примерно 30 лет, совершил самоубийство. Сейчас полиция выясняет все обстоятельства трагедии.

Напомним, трагедией закончились поиски харьковчанина, подробности: "искали несколько месяцев"

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