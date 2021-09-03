В Харьковской области полицейские задержали мужчину за убийство знакомого
Так, в полицию поступило сообщение от случайного прохожего о том, что в Чугуевском районе возле магазина произошла драка.
Он стал свидетелем того, как неизвестный мужчина ударил другого ножом и побежал в неизвестном направлении.
На месте происшествия полицейские обнаружили тело 40-летнего местного жителя.
Менее чем через час правоохранители разыскали и задержали 39-летнего мужчину.
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К слову, в Харькове мужчина скрывался от полиции за совершение кражи
Об этом сообщили в патрульной полиции.
В Немышлянском районе Харькова патрульные обраили внимание на подозрительного мужчину, который при виде полицейских резко пошел в другую сторону и пітался скрыться, когда увидел полицию.
Во время проверки документов стало известно, мужчина находится в розыске за совершение кражи с проникновением в жилье.
Злоумышленника передали следователям
Напомним, что вор открыл охоту на пассажиров Киевской маршрутки и пожалел.
Как сообщала Politeka, на железнодорожном вокзале мужчина задремал пока ждал электричку, а когда проснулся, то оказалось, что у него похитили деньги.
Также Politeka писала, что в одном из супермаркетов в Киевском районе 24-летний грабитель, пока никто не видел похитил закрепленный на стене телевизор.