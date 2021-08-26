В Харькове мужчина забрал у матери ребенка и пропал
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Мужчина ранее был судим.
Приметы: худощавого телосложения, рост 170-175 см, волосы короткие русые.
Был одет в черные спортивные брюки, черные сланцы (ушел с голым торсом). Ребенок был в черные спортивные штаны с красными полосками по бокам и голубую кофту.
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Если у вас есть какая-то информация о пропавших - пожалуйста, сообщите по тел.: (05763) -208-88 или 063-952-11-90 (Алексей).
Напомним, что в Украине пропали подростки.
К правоохранителям обратилась жительница Изюма, которая рассказала, что ее 15-летний сын пропал и не отвечал на телефонные звонки.
Полицейские нашли подростка в Изюме - все это время он был у своего друга.
А в Красноградский отдел полиции обратился мужчина, заявивший о пропаже 14-летней воспитанницы. Девочка днем уехала кататься на велосипеде и не вернулась.
Школьницу нашли в Первомайском - девочка отправилась к своей бабушке.
Детей вернули домой и провели профилактическую беседу.
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