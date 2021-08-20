В Харьковской области в результате пожаров погибли два человека
Один из пожаров случился в частном доме в Новобаварском районе областного центра.
В течение часа пожарным удалось справиться с огнем.
К сожалению, погибла хозяйка дома 86-ти лет.
В Чугуевском районе спасатели ликвидировали пожар на открытой местности. Там, выгорели трава и сухостой на площади 1 га.
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Спасатели обнаружили тело 81-летнего жителя областного центра.
Предварительной причиной пожара в доме названо короткое замыкание проводки. Обстоятельства второго происшествия устанавливаются.
К слову, в Харькове вспыхнул масштабный пожар
Так, в районе Французского бульвара произошел пожар.
Очевидцы предполагают, что случилось что-то серьезное, так как в небо поднялся черный дым.
Как сообщили местные телеграм-каналы, на территории частного сектора на улице Семиградской произошел пожар в хозяйственной постройке.
На место сразу направили два отделения пожарных.
Все обстоятельтва ЧП выясняются.
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