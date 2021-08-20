В Харьковской области в результате пожаров погибли два человека

Один из пожаров случился в частном доме в Новобаварском районе областного центра.

В течение часа пожарным удалось справиться с огнем.

К сожалению, погибла хозяйка дома 86-ти лет.

В Чугуевском районе спасатели ликвидировали пожар на открытой местности. Там, выгорели трава и сухостой на площади 1 га.

Спасатели обнаружили тело 81-летнего жителя областного центра.

Предварительной причиной пожара в доме названо короткое замыкание проводки. Обстоятельства второго происшествия устанавливаются.

К слову, в Харькове вспыхнул масштабный пожар

Так, в районе Французского бульвара произошел пожар.

Очевидцы предполагают, что случилось что-то серьезное, так как в небо поднялся черный дым.

Как сообщили местные телеграм-каналы, на территории частного сектора на улице Семиградской произошел пожар в хозяйственной постройке.

На место сразу направили два отделения пожарных.

Все обстоятельтва ЧП выясняются.

Также мы писали ранее, что масштабный пожар в Харькове затянулся на 18 часов: фото и детали ЧП

Как сообщала Politeka, в Харькове вспыхнула свалка, кадры ЧП: спасатели бросили все силы

Кроме того Politeka писала, стихия унесла жизни троих харьковчан, заявление спасателей