В Харьковской области произошла смертельная авария

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Харьковщины.

На дороге столкнулись "Daewoo Sens" и грузовик "МАЗ".

Спасатели смыли топливо с дороги и достали легковика тело водителя 74 лет и 61-летней пассажирки.

На месте происшествия работали спасатели на аварийно-спасательной машине.

Обстоятельства аварии устанавливаются.

Напомним, в Харьковской области водитель сбил пешеходов и сбежал с места аварии

Трагедия произошла еще 19 января 2020 года на трассе Дергачи - Казачья Лопань. Тогда водитель Renault Master не заметил двоих пешеходов и сбил их на скорости около 70 км\ час.

Водитель скрылся, от многочисленных травм пострадавшие скончались на месте.

Дергачевский районный суд Харьковской области вынес вердикт. Фигурант частично признал свою вину, а побег с места ДТП объяснил, что якобы был уверен в том, что наехал на животное.

Мужчину признали виновным, суд приговорил его к семи годам лишения свободы.

К слову, в Харькове столкнулись трамваи, фото с места ДТП: "движение остановилось".

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