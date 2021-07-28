В Харьковской области произошла смертельная авария
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Харьковщины.
На дороге столкнулись "Daewoo Sens" и грузовик "МАЗ".
Спасатели смыли топливо с дороги и достали легковика тело водителя 74 лет и 61-летней пассажирки.
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На месте происшествия работали спасатели на аварийно-спасательной машине.
Обстоятельства аварии устанавливаются.
Напомним, в Харьковской области водитель сбил пешеходов и сбежал с места аварии
Трагедия произошла еще 19 января 2020 года на трассе Дергачи - Казачья Лопань. Тогда водитель Renault Master не заметил двоих пешеходов и сбил их на скорости около 70 км\ час.
Водитель скрылся, от многочисленных травм пострадавшие скончались на месте.
Дергачевский районный суд Харьковской области вынес вердикт. Фигурант частично признал свою вину, а побег с места ДТП объяснил, что якобы был уверен в том, что наехал на животное.
Мужчину признали виновным, суд приговорил его к семи годам лишения свободы.
К слову, в Харькове столкнулись трамваи, фото с места ДТП: "движение остановилось".
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