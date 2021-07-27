В Харьковской области за два неполных месяца лета утонуло 10 детей
Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Харьковской области.
С начала лета на водоемах региона утонуло 10 детей.
"Как показывает печальная статистика, большинство трагедий произошло с детьми, которые находились у воды без присмотра взрослых", — рассказали в полиции.
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К слову, на днях в Харьковской области в пруду утонула молодая девушка.
Сообщение о гибели 18-летней девушки поступило в Службу спасения 24 июля.
Спасатели около суток искали тело девушки под водой и только лишь 25 июля им удалось найти и доставить к берегу тело погибшей.
Сейчас равоохранители проводят по данному факту следственные действия.
Ранее в Харьковской области мужчина ушел окунуться, нырнул и исчез из поля зрения.
"На Безлюдовке-1 утонул человек, мин 30-40 назад пошел окунуться , нырнул и всё .. Друзья начали кричать, ныряли всё бесполезно..", - говорится в сообщении.
Напомним, 13-летняя девочка погибла, спасая жизнь подруги: "Исчезла в воде"
Как сообщала Politeka ранее, тело юной харьковчанки достали из водоема: Не могли найти из-за мутного дна.
Кроме того Politeka писала, о том, что на пляже в Одесской области утонул человек: "Не успели спасти".