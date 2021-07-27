В Харьковской области за два неполных месяца лета утонуло 10 детей

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Харьковской области.

С начала лета на водоемах региона утонуло 10 детей.

"Как показывает печальная статистика, большинство трагедий произошло с детьми, которые находились у воды без присмотра взрослых", — рассказали в полиции.

К слову, на днях в Харьковской области в пруду утонула молодая девушка.

Сообщение о гибели 18-летней девушки поступило в Службу спасения 24 июля.

Спасатели около суток искали тело девушки под водой и только лишь 25 июля им удалось найти и доставить к берегу тело погибшей.

Сейчас равоохранители проводят по данному факту следственные действия.

Ранее в Харьковской области мужчина ушел окунуться, нырнул и исчез из поля зрения.

"На Безлюдовке-1 утонул человек, мин 30-40 назад пошел окунуться , нырнул и всё .. Друзья начали кричать, ныряли всё бесполезно..", - говорится в сообщении.

Напомним, 13-летняя девочка погибла, спасая жизнь подруги: "Исчезла в воде"

Как сообщала Politeka ранее, тело юной харьковчанки достали из водоема: Не могли найти из-за мутного дна.

Кроме того Politeka писала, о том, что на пляже в Одесской области утонул человек: "Не успели спасти".