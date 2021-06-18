Харьковчанин погиб от удара током
Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции.
Экспертиза показала, что мужчина умер от поражения электрическим током.
"Согласно выводу судебно-медицинского эксперта, причина смерти мужчины — поражение электрическим током", — говорится в сообщении.
Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай".
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Ранее мы писали, что в Харьковской области произошла трагедия
Так, в селе Колонтаев 17 июня на реке Мерла спасатели достали тела двух мальчиков, сообщается в пресс-службе ГСЧС.
Сотрудники 57-й Государственной пожарно-спасательной части вытащили на берег тело, утонувшего с детьми, 62-летнего мужчины.
Обстоятельства трагедии выясняются.
Напомним, что харьковчане обратились к власти из-за назревающей мусорной катастрофы.
Как сообщала Politeka, в Харькове покупателя без маски силой вывел спецназ из магазина, видео.
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