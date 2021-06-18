Пожилой харьковчанин вышел в окно

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Харькова.

Полиция получила сообщение о том, что на улице Бучмы мужчина покончил жизнь самоубийством.

Пенсионер выпрыгнул из окна на 6-м этаже.

Известно, что самоубийство совершил 81-летний мужчина.

Популярные статьи сейчас

Ани Лорак после отъезда Мурата засветилась со своим любимцем: "Такой мальчик красивый"

Воды по грудь, а улицами плавают ларьки и мусорные баки: кадры лютой стихии в Крыму

"Бурак, пожалуйста!": последние минуты жизни погибшей в Турции украинки снимали на видео

Самая богатая певица Украины оплакивает друга, его знал каждый украинец: "Великий Человек..."

В Одессе возле ж/д вокзала произошла трагедия, есть жертвы: первые кадры и детали ЧП
Показать еще

На месте трагедии работает следственно-оперативная группа.

полиция, полиция Украины

Ранее мы писали, что в Харьковской области произошла трагедия

Так, в селе Колонтаев 17 июня на реке Мерла спасатели достали тела двух мальчиков, сообщается в пресс-службе ГСЧС.

Сотрудники 57-й Государственной пожарно-спасательной части вытащили на берег тело, утонувшего с детьми, 62-летнего мужчины.

Обстоятельства трагедии выясняются.

скорая помощь, врачи

Напомним, что харьковчане обратились к власти из-за назревающей мусорной катастрофы.

Как сообщала Politeka, в Харькове покупателя без маски силой вывел спецназ из магазина, видео.

Кроме того Politeka писала , что рекорд скованной цепью харьковской пары оказался под угрозой, видео