Пожилой харьковчанин вышел в окно
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Харькова.
Полиция получила сообщение о том, что на улице Бучмы мужчина покончил жизнь самоубийством.
Пенсионер выпрыгнул из окна на 6-м этаже.
Известно, что самоубийство совершил 81-летний мужчина.
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На месте трагедии работает следственно-оперативная группа.
Ранее мы писали, что в Харьковской области произошла трагедия
Так, в селе Колонтаев 17 июня на реке Мерла спасатели достали тела двух мальчиков, сообщается в пресс-службе ГСЧС.
Сотрудники 57-й Государственной пожарно-спасательной части вытащили на берег тело, утонувшего с детьми, 62-летнего мужчины.
Обстоятельства трагедии выясняются.
Напомним, что харьковчане обратились к власти из-за назревающей мусорной катастрофы.
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