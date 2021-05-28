В Харькове полгода ищут 59-летнего мужчину

Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде "Милена".

Мужчина пропал еще 2 ноября 2020 года - он ушел из дома на ул. Золочевской в Харькове и не вернулся.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Игоря, просят сообщить по тел.: 068-777-0-112 или 102.

Напомним, что 12-летняя жительница Чугуевского района не вернулась домой

Правоохранители нашли школьницу, оказалось, она должна была вернуться домой в 21:00. Но никого не предупредив девочка решила остаться у друзей в соседнем селе Андреевка.

Со школьницей провели профилактическую беседу, а мать ребенка привлекли к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей (ст. 184 КУоАП).

К слову, харьковчане обратились к власти из-за назревающей "мусорной катастрофы": "Прискорбно наблюдать".

Как сообщала Politeka, в Харькове покупателя без маски силой вывел спецназ из магазина, видео: "Терпение лопнуло".

Кроме того Politeka писала про оранжевый уровень опасности в Харькове и области: жителей предупредили, "в течение трех дней...".