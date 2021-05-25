Жуткий пожар вспыхнул на заводе в Харькове
Как пишут очевидцы в сети, к месту ЧП слетаются пожарные машины.
"Горячий денек выдался! После подвала на Бекетова, Никольский-челлендж принял завод «Коммунар»", - пишут в телеграм-канале "ХК".
На кадрах, опубликованных в сети, можно увидеть, как страшные черные столбы дыма и пламени вылетают из окон на предпоследнем этаже здания.
Подросшая дочь Пугачевой и Галкина произвела фурор в Сети одним кадром: «Копия мамочка, такая же…»
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Ранее мы писали, что в Харькове взорвали оставшуюся часть заброшенного элеватора.
Так, 23 мая в районе Южного вокзала на улице Чеботарской демонтировали часть заброшенного элеватора.
Взрыв прогремел в 10 утра, поднялись столбы пыли, здание эффектно рухнуло.
Посмотреть на подрыв здания собрались десятки харьковчан.
К слову, пожилая харьковчанка потерялась на кладбище, подробности: "пока ее искали, она...".
Как сообщала Politeka ранее, харьковчанин пытался свести счеты с жизнью в машине, фото: "28-летний парень получил...".
Кроме того Politeka писала, что растерянный мужчина сидел на тротуаре: в Харькове средь бела дня напали на человека, фото.