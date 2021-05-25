Жуткий пожар вспыхнул на заводе в Харькове

Как пишут очевидцы в сети, к месту ЧП слетаются пожарные машины.

"Горячий денек выдался! После подвала на Бекетова, Никольский-челлендж принял завод «Коммунар»", - пишут в телеграм-канале "ХК".

На кадрах, опубликованных в сети, можно увидеть, как страшные черные столбы дыма и пламени вылетают из окон на предпоследнем этаже здания.

Ранее мы писали, что в Харькове взорвали оставшуюся часть заброшенного элеватора.

Так, 23 мая в районе Южного вокзала на улице Чеботарской демонтировали часть заброшенного элеватора.

Взрыв прогремел в 10 утра, поднялись столбы пыли, здание эффектно рухнуло.

Посмотреть на подрыв здания собрались десятки харьковчан.

К слову, пожилая харьковчанка потерялась на кладбище, подробности: "пока ее искали, она...".

Как сообщала Politeka ранее, харьковчанин пытался свести счеты с жизнью в машине, фото: "28-летний парень получил...".

Кроме того Politeka писала, что растерянный мужчина сидел на тротуаре: в Харькове средь бела дня напали на человека, фото.