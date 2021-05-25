Сбитая харьковчанка скончалась в больнице от тяжелых травм

Авария произошла на дамбе в городе Лозовая.

Предварительно установлено, что 40-летний водитель не справился с управлением и совершил наезд на велосипедистку.

54-летнюю женщину доставили в районную больницу, но, к сожалению, от полученных травм пострадавшая скончалась в больнице.

По указанному факту следователем открыто уголовное производство. Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.

Ранее мы писали, что в Харьковской области выздоровлений в шесть раз больше, чем новых больных

По состоянию на 25 мая в Харьковской области выздоровели после коронавируса 130 146 жителей.

За сутки зафиксировано в Харьковской области 968 выздоровлений, что в 6,3 раза больше, чем новых случаев ковида.

С начала пандемии коронавирусом заболели 145 683 жителей Харьковской области, за сутки — 153.

Скончалсь от вируса 3178 жителей, из них 17 за последние сутки. Все еще болеют 12 359 человек.

К слову, пожилая харьковчанка потерялась на кладбище, подробности: "пока ее искали, она...".

Как сообщала Politeka ранее, харьковчанин пытался свести счеты с жизнью в машине, фото: "28-летний парень получил...".

Кроме того Politeka писала, что растерянный мужчина сидел на тротуаре: в Харькове средь бела дня напали на человека, фото.