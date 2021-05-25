В Харьковской области выздоровлений в шесть раз больше, чем новых больных
По состоянию на 25 мая в Харьковской области выздоровели после коронавируса 130 146 жителей, передает "Харьков тудей".
За сутки зафиксировано в Харьковской области 968 выздоровлений, что в 6,3 раза больше, чем новых случаев ковида.
С начала пандемии коронавирусом заболели 145 683 жителей Харьковской области, за сутки — 153.
Скончалсь от вируса 3178 жителей, из них 17 за последние сутки. Все еще болеют 12 359 человек.
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