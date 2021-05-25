В Харьковской области выздоровлений в шесть раз больше, чем новых больных

По состоянию на 25 мая в Харьковской области выздоровели после коронавируса 130 146 жителей, передает "Харьков тудей".

За сутки зафиксировано в Харьковской области 968 выздоровлений, что в 6,3 раза больше, чем новых случаев ковида.

С начала пандемии коронавирусом заболели 145 683 жителей Харьковской области, за сутки — 153.

Скончалсь от вируса 3178 жителей, из них 17 за последние сутки. Все еще болеют 12 359 человек.

Ранее мы писали, что под Харьковом произошел массовый мор рыбы

Рыба плавает возле дамбы у Травянского водохранилища.

В сети пишут, что возможно, пострадали мальки толстолобика, которого выпустили при зарыблении в неподходящем месте.

Еще одна из причин – загрязнение воды из-за сбросов агрохозяйств.

Официальная информация выясняются.

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