В Харьковской области разыскивают 16-летнего парня

Об этом сообщили в поисковом отряде “Милена”.

Житель Изюма 22 мая ушел из дома и не вернулся.

Рост Валерия 175 см, он худощавого телосложения, волосы черные, стрижка короткая. На колене – шрам.

Ранее мы писали, что в Харькове взорвали оставшуюся часть заброшенного элеватора.

Так, 23 мая в районе Южного вокзала на улице Чеботарской демонтировали часть заброшенного элеватора.

Взрыв прогремел в 10 утра, поднялись столбы пыли, здание эффектно рухнуло.

Посмотреть на подрыв здания собрались десятки харьковчан.

К слову, пожилая харьковчанка потерялась на кладбище, подробности: "пока ее искали, она...".

Как сообщала Politeka ранее, харьковчанин пытался свести счеты с жизнью в машине, фото: "28-летний парень получил...".

Кроме того Politeka писала, что растерянный мужчина сидел на тротуаре: в Харькове средь бела дня напали на человека, фото.