В Харьковской области разыскивают 16-летнего парня
Об этом сообщили в поисковом отряде “Милена”.
Житель Изюма 22 мая ушел из дома и не вернулся.
Рост Валерия 175 см, он худощавого телосложения, волосы черные, стрижка короткая. На колене – шрам.
Подросшая дочь Пугачевой и Галкина произвела фурор в Сети одним кадром: «Копия мамочка, такая же…»
Экс-Nikita Кумейко распахнула блузу, восхитив формами в мини-бикини: жаркие кадры
Эллерт застукал Заливако после финала "Холостяка" в объятиях красоток: "Роковая была ошибка..."
Заливако после финала "Холостяка" неожиданно пожалел о своем выборе: "Я был не прав..."
Полякова призналась, кем ей приходится на самом деле "гастрольный муж": "Почти 10 лет..."
Ранее мы писали, что в Харькове взорвали оставшуюся часть заброшенного элеватора.
Так, 23 мая в районе Южного вокзала на улице Чеботарской демонтировали часть заброшенного элеватора.
Взрыв прогремел в 10 утра, поднялись столбы пыли, здание эффектно рухнуло.
Посмотреть на подрыв здания собрались десятки харьковчан.
К слову, пожилая харьковчанка потерялась на кладбище, подробности: "пока ее искали, она...".
Как сообщала Politeka ранее, харьковчанин пытался свести счеты с жизнью в машине, фото: "28-летний парень получил...".
Кроме того Politeka писала, что растерянный мужчина сидел на тротуаре: в Харькове средь бела дня напали на человека, фото.