В Харьковской области ожидается ухудшение погоды

Как сообщает Харьковский региональный центр по гидрометеорологии, смена погоды связана с прохождением циклона с юго-запада.

Так, 24 мая, в регионе ожидается облачная погода, днем ожидается умеренный дождь, местами грозы.

На Харьковщине днем температура воздуха прогреется до 19 — 24°, ночью 9 — 14° тепла. В Харькове ожидается днем 20 — 22°, ночью 11 — 13° тепла. Порывы ветра будут достигать 7-12 метров в секунду.

Ранее мы писали, что в Харькове во дворе многоэтажного дома вспыхнул пожар

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Харьковской области.

Как стало известно, горел автомобиль Dаewoo Sens.

Пожар случился ночью 24 мая на ул. Холодногорской.

Когда спасатели прибыли на вызов, у автомобиля горел моторный отсек.

Пожарные ликвидировали возгорание за 20 минут, причина пожара выясняется.

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