В Харьковской области ожидается ухудшение погоды
Как сообщает Харьковский региональный центр по гидрометеорологии, смена погоды связана с прохождением циклона с юго-запада.
Так, 24 мая, в регионе ожидается облачная погода, днем ожидается умеренный дождь, местами грозы.
На Харьковщине днем температура воздуха прогреется до 19 — 24°, ночью 9 — 14° тепла. В Харькове ожидается днем 20 — 22°, ночью 11 — 13° тепла. Порывы ветра будут достигать 7-12 метров в секунду.
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Ранее мы писали, что в Харькове во дворе многоэтажного дома вспыхнул пожар
Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Харьковской области.
Как стало известно, горел автомобиль Dаewoo Sens.
Пожар случился ночью 24 мая на ул. Холодногорской.
Когда спасатели прибыли на вызов, у автомобиля горел моторный отсек.
Пожарные ликвидировали возгорание за 20 минут, причина пожара выясняется.
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