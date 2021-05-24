В центре Харькова пострадал человек

Об этом сообщили в областном управлении Нацполиции.

ДТП случилось вечером 22 мая на пр. Науки, 23-летний водитель скутера Honda Dio не справился с управлением и наехал на бордюр - парня отбросило в отбойник.

Харьковчанина госпитализировали в больницу.

Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 291 (нарушение действующих на транспорте правил) Уголовного кодекса Украины.

Нарушителю грозит до 5 лет лишения свободы.

Ранее мы писали, что в Харькове во дворе многоэтажного дома вспыхнул пожар

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Харьковской области.

Как стало известно, горел автомобиль Dаewoo Sens.

Пожар случился ночью 24 мая на ул. Холодногорской.

Когда спасатели прибыли на вызов, у автомобиля горел моторный отсек.

Пожарные ликвидировали возгорание за 20 минут, причина пожара выясняется.

К слову, пожилая харьковчанка потерялась на кладбище, подробности: "пока ее искали, она...".

Как сообщала Politeka ранее, харьковчанин пытался свести счеты с жизнью в машине, фото: "28-летний парень получил...".

Кроме того Politeka писала, что растерянный мужчина сидел на тротуаре: в Харькове средь бела дня напали на человека, фото.