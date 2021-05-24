В центре Харькова пострадал человек
Об этом сообщили в областном управлении Нацполиции.
ДТП случилось вечером 22 мая на пр. Науки, 23-летний водитель скутера Honda Dio не справился с управлением и наехал на бордюр - парня отбросило в отбойник.
Харьковчанина госпитализировали в больницу.
Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 291 (нарушение действующих на транспорте правил) Уголовного кодекса Украины.
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Нарушителю грозит до 5 лет лишения свободы.
Ранее мы писали, что в Харькове во дворе многоэтажного дома вспыхнул пожар
Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Харьковской области.
Как стало известно, горел автомобиль Dаewoo Sens.
Пожар случился ночью 24 мая на ул. Холодногорской.
Когда спасатели прибыли на вызов, у автомобиля горел моторный отсек.
Пожарные ликвидировали возгорание за 20 минут, причина пожара выясняется.
К слову, пожилая харьковчанка потерялась на кладбище, подробности: "пока ее искали, она...".
Как сообщала Politeka ранее, харьковчанин пытался свести счеты с жизнью в машине, фото: "28-летний парень получил...".
Кроме того Politeka писала, что растерянный мужчина сидел на тротуаре: в Харькове средь бела дня напали на человека, фото.