В Харькове во дворе многоэтажного дома вспыхнул пожар
Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Харьковской области.
Как стало известно, горел автомобиль Dаewoo Sens.
Пожар случился ночью 24 мая на ул. Холодногорской.
Когда спасатели прибыли на вызов, у автомобиля горел моторный отсек.
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Пожарные ликвидировали возгорание за 20 минут, причина пожара выясняется.
Ранее мы писали, что под Харьковом произошла страшная авария
Как сообщают в сети, на трассе в сторону Чугуева, водитель "Жигулей" врезался в "Газель".
"Это недалеко от Рогани. ВАЗ въехал в машину дорожников", - говорят свидетели случившегося.
По словам очевидцев, два человека, которые ехали в "Жигулях" - погибли.
Все подробности ДТП выясняются.
К слову, пожилая харьковчанка потерялась на кладбище, подробности: "пока ее искали, она...".
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