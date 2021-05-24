Харьковская область вновь попала в лидеры по ковиду
Об этом сообщает пресс-служба МОЗ.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (190), Николаевской (151), г. Киев (125), Харьковской (101) и Киевской (75) областях.
По данным СНБО на утро 24 мая, в Харьковской области за сутки коронавирусом заболел 101 человек, скончались 2 пациента.
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Ранее мы писали, что под Харьковом произошла страшная авария
Как сообщают в сети, на трассе в сторону Чугуева, водитель "Жигулей" врезался в "Газель".
"Это недалеко от Рогани. ВАЗ въехал в машину дорожников", - говорят свидетели случившегося.
По словам очевидцев, два человека, которые ехали в "Жигулях" - погибли.
Все подробности ДТП выясняются.
К слову, пожилая харьковчанка потерялась на кладбище, подробности: "пока ее искали, она...".
Как сообщала Politeka ранее, харьковчанин пытался свести счеты с жизнью в машине, фото: "28-летний парень получил...".
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