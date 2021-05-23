Под Харьковом произошла страшная авария
Как сообщают в сети, на трассе в сторону Чугуева, водитель "Жигулей" врезался в "Газель".
"Это недалеко от Рогани. ВАЗ въехал в машину дорожников", - говорят свидетели случившегося.
По словам очевидцев, два человека, которые ехали в "Жигулях" - погибли.
Подросшая дочь Пугачевой и Галкина произвела фурор в Сети одним кадром: «Копия мамочка, такая же…»
Жена "Холостяка" Добрынина неожиданно высказалась о финале сезона с Заливако: "Это все выглядит..."
Самая красивая женщина в мире Хадид в купальнике с вырезами не стала скрывать тонкую талию: "Для завистников"
Украинские студенты разбились в ДТП, последние снимки влюбленных: "Были счастливы вместе"
Ударили ножом и сбежали: возле Привоза девушки напали на парня, фото
Все подробности ДТП выясняются.
К слову, в Харьковской области зафиксировали новые смерти от ковида.
Так, согласно данным СНБО, за последние сутки в Харьковской области обнаружили 188 новых случаев заболевания коронавирусом (+ 0,13%), общее количество достигло 145 429.
В течение суток от ковида умерли 9 человек (всего — 3159), выздоровели — 662 пациента (всего — 128 524).
Количество больных в данный момент уменьшилось на 483 человека — до 13 746 пациентов.
В Харьковской области заболеваемость коронавирусом в течение суток выросла на 0,13%
К слову, пожилая харьковчанка потерялась на кладбище, подробности: "пока ее искали, она...".
Как сообщала Politeka ранее, харьковчанин пытался свести счеты с жизнью в машине, фото: "28-летний парень получил...".
Кроме того Politeka писала, что растерянный мужчина сидел на тротуаре: в Харькове средь бела дня напали на человека, фото.