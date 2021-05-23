В Харькове мужчина рискнул жизнью из-за ежа

ЧП произошло в районе гостиницы "Меркурий" по улице Харьковских Дивизий, пишет "Редпост".

Ежа обнаружили на проезжей части на разделительной линии.

Водитель, проезжая мимо, заметил ежика на проезжей части.

Чтобы колючего малыша не сбили произжающие авто, мужчина надел перчатки, которые ему дал водитель, стоящий рядом, и остановил поток транспорта. Потом отнес животное в безопасное место.

К слову, в Харьковской области зафиксировали новые смерти от ковида

Так, согласно данным СНБО, за последние сутки в Харьковской области обнаружили 188 новых случаев заболевания коронавирусом (+ 0,13%), общее количество достигло 145 429.

В течение суток от ковида умерли 9 человек (всего — 3159), выздоровели — 662 пациента (всего — 128 524).

Количество больных в данный момент уменьшилось на 483 человека — до 13 746 пациентов.

В Харьковской области заболеваемость коронавирусом в течение суток выросла на 0,13%

К слову, пожилая харьковчанка потерялась на кладбище, подробности: "пока ее искали, она...".

Как сообщала Politeka ранее, харьковчанин пытался свести счеты с жизнью в машине, фото: "28-летний парень получил...".

Кроме того Politeka писала, что растерянный мужчина сидел на тротуаре: в Харькове средь бела дня напали на человека, фото.