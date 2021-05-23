В Харькове мужчина рискнул жизнью из-за ежа
ЧП произошло в районе гостиницы "Меркурий" по улице Харьковских Дивизий, пишет "Редпост".
Ежа обнаружили на проезжей части на разделительной линии.
Водитель, проезжая мимо, заметил ежика на проезжей части.
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Чтобы колючего малыша не сбили произжающие авто, мужчина надел перчатки, которые ему дал водитель, стоящий рядом, и остановил поток транспорта. Потом отнес животное в безопасное место.
К слову, в Харьковской области зафиксировали новые смерти от ковида
Так, согласно данным СНБО, за последние сутки в Харьковской области обнаружили 188 новых случаев заболевания коронавирусом (+ 0,13%), общее количество достигло 145 429.
В течение суток от ковида умерли 9 человек (всего — 3159), выздоровели — 662 пациента (всего — 128 524).
Количество больных в данный момент уменьшилось на 483 человека — до 13 746 пациентов.
В Харьковской области заболеваемость коронавирусом в течение суток выросла на 0,13%
К слову, пожилая харьковчанка потерялась на кладбище, подробности: "пока ее искали, она...".
Как сообщала Politeka ранее, харьковчанин пытался свести счеты с жизнью в машине, фото: "28-летний парень получил...".
Кроме того Politeka писала, что растерянный мужчина сидел на тротуаре: в Харькове средь бела дня напали на человека, фото.