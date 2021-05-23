В Харьковской области зафиксировали новые смерти от ковида

Так, согласно данным СНБО, за последние сутки в Харьковской области обнаружили 188 новых случаев заболевания коронавирусом (+ 0,13%), общее количество достигло 145 429.

В течение суток от ковида умерли 9 человек (всего — 3159), выздоровели — 662 пациента (всего — 128 524).

Количество больных в данный момент уменьшилось на 483 человека — до 13 746 пациентов.

В Харьковской области заболеваемость коронавирусом в течение суток выросла на 0,13%

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К слову, в Харькове вспышка кишечной инфекции

Как сообщили в Харьковском областном лабораторном центре, в детском центре зарегистрировано 3 случая заболевания гастроэнтероколитом предположительно инфекционного происхождения.

По состоянию на 20 мая все заболевшие дети были госпитализированы в стационар.

Основные признаки заболевания: слабость, жидкий стул, рвота.

коронавирус, больница

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