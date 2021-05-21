В Харькове снова ограничат движение транспорта

Это связано с демонтажем нежилого здания, сообщили в департаменте инфраструктуры Харьковского горсовета.



Транспорт будет объезжать закрытый участок по улице Евгения Котляра — улице Чеботарская — улице Большая Панасовская.



Также запретят выезд транспорта с улицы Чеботарской на улицу Евгения Котляра при движении в сторону Полтавского Шляха.

С 10:00 до 11:00 23 мая автобусы №238э, 250э, 277э, 278э, 282э, 302э и 303э будут объезжать закрытый участок так: улица Евгения Котляра — улица Чеботарская — улица Большая Панасовская и далее по маршруту.



С 10:00 до 11:00 23 мая запретят проезд трамваев на улице Евгения Котляра (на участке от улиц Большой Панасовской до разворотного круга "Южный вокзал"), в связи с чем они будут ходить так:

№20: Ивановка — улица Большая Панасовская — переулок Лосевский — переулок Пискуновский — Рогатинский проезд — улица Клочковская — проспект Победы;

№1 — не ходит.

К слову, в Харькове вспышка кишечной инфекции

Как сообщили в Харьковском областном лабораторном центре, в детском центре зарегистрировано 3 случая заболевания гастроэнтероколитом предположительно инфекционного происхождения.

По состоянию на 20 мая все заболевшие дети госпитализированы в стационар.

Основные признаки заболевания: слабость, жидкий стул, рвота.

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