Харьковчанина накажут за "развлечения" на карантине
Червонозаводский районный суд Харькова признал виновным 36-летнего директора ночного клуба, в нарушении правил и норм, установленных с целью предупреждения эпидемических болезней (ч. 1 ст. 325 УК Украины).
Суд обязал его оплатить штраф в размере 34 тысячи гривен.
В пресс-службе облпрокуратуры сообщили, что ночное заведение работало после 22:00, хотя во время карантина это было запрещено.
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К слову, в Харькове вспышка кишечной инфекции
Как сообщили в Харьковском областном лабораторном центре, в детском центре зарегистрировано 3 случая заболевания гастроэнтероколитом предположительно инфекционного происхождения.
По состоянию на 20 мая все заболевшие дети госпитализированы в стационар.
Основные признаки заболевания: слабость, жидкий стул, рвота.
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