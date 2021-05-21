Харьковчанина накажут за "развлечения" на карантине

Червонозаводский районный суд Харькова признал виновным 36-летнего директора ночного клуба, в нарушении правил и норм, установленных с целью предупреждения эпидемических болезней (ч. 1 ст. 325 УК Украины).

Суд обязал его оплатить штраф в размере 34 тысячи гривен.

В пресс-службе облпрокуратуры сообщили, что ночное заведение работало после 22:00, хотя во время карантина это было запрещено.

К слову, в Харькове вспышка кишечной инфекции

Как сообщили в Харьковском областном лабораторном центре, в детском центре зарегистрировано 3 случая заболевания гастроэнтероколитом предположительно инфекционного происхождения.

По состоянию на 20 мая все заболевшие дети госпитализированы в стационар.

Основные признаки заболевания: слабость, жидкий стул, рвота.

К слову, пожилая харьковчанка потерялась на кладбище, подробности: "пока ее искали, она...".

Как сообщала Politeka ранее, харьковчанин пытался свести счеты с жизнью в машине, фото: "28-летний парень получил...".

Кроме того Politeka писала, что растерянный мужчина сидел на тротуаре: в Харькове средь бела дня напали на человека, фото.