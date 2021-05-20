В Харькове загорелся торговый центр
Телеграмм-канал ХХ сообщает, что на Павловом Поле вспыхнул пожар.
По предвартельной информации, возгорание произошло в Торговом центре «Движение» на Ботаническом саду.
Слетелись пожарные, официальной пока информации нет.
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Ранее мы писали, что в Харьковской области спасатели достали из воды тело утонувшей женщины.
Об этом сообщили в ГСЧС Украины в Харьковской области
Трагедия произошла вблизи села Новоосиново на местном пруду.
Женщина 1964 года рождения пропала 14 мая.
В поисково-спасательном отряде "Милена" сообщили, что жительница села Просянка Надежда Боева в 17:00 вышла из медицинского учреждения в Купянске и исчезла.
Волонтеры предупреждали, что женщина нуждалась в медицинской помощи.
К слову, пожилая харьковчанка потерялась на кладбище, подробности: "пока ее искали, она...".
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Кроме того Politeka писала, что растерянный мужчина сидел на тротуаре: в Харькове средь бела дня напали на человека, фото.