В Харькове загорелся торговый центр

Телеграмм-канал ХХ сообщает, что на Павловом Поле вспыхнул пожар.

По предвартельной информации, возгорание произошло в Торговом центре «Движение» на Ботаническом саду.

Слетелись пожарные, официальной пока информации нет.

Ранее мы писали, что в Харьковской области спасатели достали из воды тело утонувшей женщины. Об этом сообщили в ГСЧС Украины в Харьковской области Трагедия произошла вблизи села Новоосиново на местном пруду. Женщина 1964 года рождения пропала 14 мая. В поисково-спасательном отряде "Милена" сообщили, что жительница села Просянка Надежда Боева в 17:00 вышла из медицинского учреждения в Купянске и исчезла. Волонтеры предупреждали, что женщина нуждалась в медицинской помощи.

К слову, пожилая харьковчанка потерялась на кладбище, подробности: "пока ее искали, она...".

Как сообщала Politeka ранее, харьковчанин пытался свести счеты с жизнью в машине, фото: "28-летний парень получил...".

Кроме того Politeka писала, что растерянный мужчина сидел на тротуаре: в Харькове средь бела дня напали на человека, фото.