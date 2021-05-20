Горе-мать в Харькове оставила новорожденного ребенка в общественном туалете

Согласно материалам дела, утром 27 марта 2021 женщина родила мальчика в общественном туалете на железнодорожной станции «Панютино».

После положила младенца в пакет и оставила в выгребной яме.

Ребенка спасли и доставили в Лозовскую центральную районную больницу.

Женщине грозит наказание в виде ограничения или лишения свободы на срок до пяти лет. Дальнейшую ее судьбу решит суд.

Ранее мы писали, что в Харькове демонтировали заброшенный элеватор в районе Южного вокзала.

Перед подрывом движение транспорта и пешеходов возле элеватора запретили, на месте присутствовали полицейские, спасатели и работники коммунальных служб.

На месте элеватора планируют построить жилой микрорайон.

"Ушла эпоха", - пишут в сети.

К слову, пожилая харьковчанка потерялась на кладбище, подробности: "пока ее искали, она...".

Как сообщала Politeka ранее, харьковчанин пытался свести счеты с жизнью в машине, фото: "28-летний парень получил...".

Кроме того Politeka писала, что растерянный мужчина сидел на тротуаре: в Харькове средь бела дня напали на человека, фото.