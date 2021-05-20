Горе-мать в Харькове оставила новорожденного ребенка в общественном туалете
Согласно материалам дела, утром 27 марта 2021 женщина родила мальчика в общественном туалете на железнодорожной станции «Панютино».
После положила младенца в пакет и оставила в выгребной яме.
Ребенка спасли и доставили в Лозовскую центральную районную больницу.
Женщине грозит наказание в виде ограничения или лишения свободы на срок до пяти лет. Дальнейшую ее судьбу решит суд.
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Ранее мы писали, что в Харькове демонтировали заброшенный элеватор в районе Южного вокзала.
Перед подрывом движение транспорта и пешеходов возле элеватора запретили, на месте присутствовали полицейские, спасатели и работники коммунальных служб.
На месте элеватора планируют построить жилой микрорайон.
"Ушла эпоха", - пишут в сети.
К слову, пожилая харьковчанка потерялась на кладбище, подробности: "пока ее искали, она...".
Как сообщала Politeka ранее, харьковчанин пытался свести счеты с жизнью в машине, фото: "28-летний парень получил...".
Кроме того Politeka писала, что растерянный мужчина сидел на тротуаре: в Харькове средь бела дня напали на человека, фото.