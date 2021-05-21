В Харькове вспышка кишечной инфекции

Как сообщили в Харьковском областном лабораторном центре, в детском центре зарегистрировано 3 случая заболевания гастроэнтероколитом предположительно инфекционного происхождения.

По состоянию на 20 мая все заболевшие дети госпитализированы в стационар.

Основные признаки заболевания: слабость, жидкий стул, рвота.

Ранее мы писали, что в Харьковской области с начала пандемии зарегистрировано 3134 смерти от ковида.

Об этом говорится в данных в системе мониторинга распространения коронавируса.

За 20 мая умерли 19 жителей Харьковской области с подтвержденным коронавирусом.

Больше всего жертв от ковида в Запорожской области — 22 и Днепропетровской 30.

К слову, пожилая харьковчанка потерялась на кладбище, подробности: "пока ее искали, она...".

Как сообщала Politeka ранее, харьковчанин пытался свести счеты с жизнью в машине, фото: "28-летний парень получил...".

Кроме того Politeka писала, что растерянный мужчина сидел на тротуаре: в Харькове средь бела дня напали на человека, фото.