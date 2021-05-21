В Харькове вспышка кишечной инфекции
Как сообщили в Харьковском областном лабораторном центре, в детском центре зарегистрировано 3 случая заболевания гастроэнтероколитом предположительно инфекционного происхождения.
По состоянию на 20 мая все заболевшие дети госпитализированы в стационар.
Основные признаки заболевания: слабость, жидкий стул, рвота.
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Ранее мы писали, что в Харьковской области с начала пандемии зарегистрировано 3134 смерти от ковида.
Об этом говорится в данных в системе мониторинга распространения коронавируса.
За 20 мая умерли 19 жителей Харьковской области с подтвержденным коронавирусом.
Больше всего жертв от ковида в Запорожской области — 22 и Днепропетровской 30.
К слову, пожилая харьковчанка потерялась на кладбище, подробности: "пока ее искали, она...".
Как сообщала Politeka ранее, харьковчанин пытался свести счеты с жизнью в машине, фото: "28-летний парень получил...".
Кроме того Politeka писала, что растерянный мужчина сидел на тротуаре: в Харькове средь бела дня напали на человека, фото.