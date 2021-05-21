Харьковчанин выгуливал на площадке экзотическое животное

Об этом сообщил один из местных телеграм-каналом.

Так, судя по кадрам, опубликованным в ести, мужчина на поводке выгуливает кабана.

У проходящих мимо людей животное вызывало умиление, многие фотографировали зверя.

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Об этом сообщили в ГСЧС Украины в Харьковской области

Трагедия произошла вблизи села Новоосиново на местном пруду.

Женщина 1964 года рождения пропала 14 мая.

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