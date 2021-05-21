В дом по улице Академика Погорелова в Харькове ворвались трое мужчин и, пытая утюгом, ограбили женщину

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.

Когда в дом ворвались злоумышленники, женщина проснулась и пошла смотреть, что произошло.

Тогда преступники ударили ее по лицу, обмотали руки и ноги скотчем и стали требовать, чтобы та сказала, где находятся деньги.

Женщина указала место с деньгами, но когда злоумышленники услышали, что сейфа дома нет, включили утюг и стали прикладывать его к телу пострадавшей.

Женщина потеряла сознание, а когда пришла в себя, рассказала о месте нахождения сейфа.

Мужчины вынесли 60 000 евро, 50 000 долларов и украшения.

Сейчас решается вопрос о сообщении злоумышленникам о подозрении по ч. 4 ст. 187.

Ранее мы писали, что в Харьковской области спасатели достали из воды тело утонувшей женщины. Об этом сообщили в ГСЧС Украины в Харьковской области Трагедия произошла вблизи села Новоосиново на местном пруду. Женщина 1964 года рождения пропала 14 мая. В поисково-спасательном отряде "Милена" сообщили, что жительница села Просянка Надежда Боева в 17:00 вышла из медицинского учреждения в Купянске и исчезла. Волонтеры предупреждали, что женщина нуждалась в медицинской помощи.

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