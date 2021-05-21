В дом по улице Академика Погорелова в Харькове ворвались трое мужчин и, пытая утюгом, ограбили женщину
Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.
Когда в дом ворвались злоумышленники, женщина проснулась и пошла смотреть, что произошло.
Тогда преступники ударили ее по лицу, обмотали руки и ноги скотчем и стали требовать, чтобы та сказала, где находятся деньги.
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Женщина указала место с деньгами, но когда злоумышленники услышали, что сейфа дома нет, включили утюг и стали прикладывать его к телу пострадавшей.
Женщина потеряла сознание, а когда пришла в себя, рассказала о месте нахождения сейфа.
Мужчины вынесли 60 000 евро, 50 000 долларов и украшения.
Сейчас решается вопрос о сообщении злоумышленникам о подозрении по ч. 4 ст. 187.
Ранее мы писали, что в Харьковской области спасатели достали из воды тело утонувшей женщины.
Об этом сообщили в ГСЧС Украины в Харьковской области
Трагедия произошла вблизи села Новоосиново на местном пруду.
Женщина 1964 года рождения пропала 14 мая.
В поисково-спасательном отряде "Милена" сообщили, что жительница села Просянка Надежда Боева в 17:00 вышла из медицинского учреждения в Купянске и исчезла.
Волонтеры предупреждали, что женщина нуждалась в медицинской помощи.
К слову, пожилая харьковчанка потерялась на кладбище, подробности: "пока ее искали, она...".
Как сообщала Politeka ранее, харьковчанин пытался свести счеты с жизнью в машине, фото: "28-летний парень получил...".
Кроме того Politeka писала, что растерянный мужчина сидел на тротуаре: в Харькове средь бела дня напали на человека, фото.