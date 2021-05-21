В Харьковской области с начала пандемии зарегистрировано 3134 смерти от ковида
Об этом говорится в данных в системе мониторинга распространения коронавируса.
За 20 мая умерли 19 жителей Харьковской области с подтвержденным коронавирусом.
Больше всего жертв от ковида в Запорожской области — 22 и Днепропетровской 30.
Подросшая дочь Пугачевой и Галкина произвела фурор в Сети одним кадром: «Копия мамочка, такая же…»
"Полякова с повязкой": Горбунов показал любимый шедевр беременной Осадчей
Анджелина Джоли прибавила "перчинки" образу в почти прозрачном платье: "Живой шедевр"
Врачи не успели помочь: у маленькой украинки развилась гангрена из-за укуса змеи
После дождя в Одессе повылазили змеи, кадры: "много возле моря и в центре города"
Ранее мы писали, что в Харьковской области спасатели достали из воды тело утонувшей женщины.
Об этом сообщили в ГСЧС Украины в Харьковской области
Трагедия произошла вблизи села Новоосиново на местном пруду.
Женщина 1964 года рождения пропала 14 мая.
В поисково-спасательном отряде "Милена" сообщили, что жительница села Просянка Надежда Боева в 17:00 вышла из медицинского учреждения в Купянске и исчезла.
Волонтеры предупреждали, что женщина нуждалась в медицинской помощи.
К слову, пожилая харьковчанка потерялась на кладбище, подробности: "пока ее искали, она...".
Как сообщала Politeka ранее, харьковчанин пытался свести счеты с жизнью в машине, фото: "28-летний парень получил...".
Кроме того Politeka писала, что растерянный мужчина сидел на тротуаре: в Харькове средь бела дня напали на человека, фото.