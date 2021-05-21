В Харьковской области с начала пандемии зарегистрировано 3134 смерти от ковида

Об этом говорится в данных в системе мониторинга распространения коронавируса.

За 20 мая умерли 19 жителей Харьковской области с подтвержденным коронавирусом.

Больше всего жертв от ковида в Запорожской области — 22 и Днепропетровской 30.

Ранее мы писали, что в Харьковской области спасатели достали из воды тело утонувшей женщины. Об этом сообщили в ГСЧС Украины в Харьковской области Трагедия произошла вблизи села Новоосиново на местном пруду. Женщина 1964 года рождения пропала 14 мая. В поисково-спасательном отряде "Милена" сообщили, что жительница села Просянка Надежда Боева в 17:00 вышла из медицинского учреждения в Купянске и исчезла. Волонтеры предупреждали, что женщина нуждалась в медицинской помощи.

К слову, пожилая харьковчанка потерялась на кладбище, подробности: "пока ее искали, она...".

Как сообщала Politeka ранее, харьковчанин пытался свести счеты с жизнью в машине, фото: "28-летний парень получил...".

Кроме того Politeka писала, что растерянный мужчина сидел на тротуаре: в Харькове средь бела дня напали на человека, фото.