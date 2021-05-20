В Харькове речка стала странно виглядеть

Фото появилось в телеграм-канале Харьков сейчас.

Пятно с характерным радужным отливом появилось на реке Харьков.

"Вроде красиво, но выглядит не очень нормально", - отмечается в публикации.

Официальная информация и причина такого окраса реки уточняется.

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Врачи диагностировали у пострадавшего сотрясение мозга и переломы носа в трех местах.

Первое нападение на школьника произошло два года назад - во время уроков подростка якобы побил ученик 9-го класса.

Несколько недель назад ситуация повторилась и 1 мая друг обидчик ударил школьника в область виска. И спустя три дня уже восемь человек избили парня и сломали ему нос.

Родители пострадавшего написали заявление в полицию. В пресс-службе ГУНП рассказали, что уголовное производство открыто по статье 125 УК Украины ("легкое телесное повреждение"), назначена судебно-медицинская экспертиза.

К слову, пожилая харьковчанка потерялась на кладбище, подробности: "пока ее искали, она...".

Как сообщала Politeka ранее, харьковчанин пытался свести счеты с жизнью в машине, фото: "28-летний парень получил...".

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