Под Харьковом в пруду массово гибнет рыба

Неподалеку от Харькова наблюдается массовый мор большой рыбы, передают в Telegram-канале "Труха".

По словам очевидцев, арендаторы пруда рыбу не убирают, из-за чего стоит жуткая вонь.

Местные жители предпологают, что в водоем могли попасть удобрения, смываемые с полей обильными дождями, которые прошли на прошлой неделе

Ранее мы писали, что в Харькове демонтировали заброшенный элеватор в районе Южного вокзала.

Перед подрывом движение транспорта и пешеходов возле элеватора запретили, на месте присутствовали полицейские, спасатели и работники коммунальных служб.

На месте элеватора планируют построить жилой микрорайон.

"Ушла эпоха", - пишут в сети.

К слову, пожилая харьковчанка потерялась на кладбище, подробности: "пока ее искали, она...".

Как сообщала Politeka ранее, харьковчанин пытался свести счеты с жизнью в машине, фото: "28-летний парень получил...".

Кроме того Politeka писала, что растерянный мужчина сидел на тротуаре: в Харькове средь бела дня напали на человека, фото.