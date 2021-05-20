Под Харьковом в пруду массово гибнет рыба
Неподалеку от Харькова наблюдается массовый мор большой рыбы, передают в Telegram-канале "Труха".
По словам очевидцев, арендаторы пруда рыбу не убирают, из-за чего стоит жуткая вонь.
Местные жители предпологают, что в водоем могли попасть удобрения, смываемые с полей обильными дождями, которые прошли на прошлой неделе
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Ранее мы писали, что в Харькове демонтировали заброшенный элеватор в районе Южного вокзала.
Перед подрывом движение транспорта и пешеходов возле элеватора запретили, на месте присутствовали полицейские, спасатели и работники коммунальных служб.
На месте элеватора планируют построить жилой микрорайон.
"Ушла эпоха", - пишут в сети.
К слову, пожилая харьковчанка потерялась на кладбище, подробности: "пока ее искали, она...".
Как сообщала Politeka ранее, харьковчанин пытался свести счеты с жизнью в машине, фото: "28-летний парень получил...".
Кроме того Politeka писала, что растерянный мужчина сидел на тротуаре: в Харькове средь бела дня напали на человека, фото.