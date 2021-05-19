Скандал с харьковчанкой, выбросившей паспорта Украины, получил продолжение

Начальник Харьковского погранотряда Максим Бояр рассказал в комментарии "Simon", почему женщину не пустили в Турцию.

По словам руководителя пресс-службы, никаких сцен со скандалом вчера женщина во время прохождения паспортного контроля в аэропорту "Харьков", когда ей объяснили причину отказа в пропуске из-за отсутствия нужного документа, не устраивала. На все оформление с общением ушло около 5 минут.

"Не пропустили потому, что у нее были не все документы, а именно отсутствовало нотариально заверенное согласие на выезд за границу одного из родителей", - объяснил Бояр.

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко на странице в Facebook сообщил, что за оскорбление в адрес государства и народа Украины у нас не предусмотрена ответственность, но женщину привлекут за мелкое хулиганство и невыполнение обязанностей по воспитанию детей.

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Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Харьковской области.

По прибытию спасателей к месту происшествия установлено, что водитель грузового автомобиля «DAF», вероятно не справившись с управлением, въехал в опору.

Мужчина, находившийся за рулем, получил телесные повреждения, однако от госпитализации отказался.

Следом за ним двигался пассажирский рейсовый автобус «Neoplan-116» по маршруту «Каховка-Харьков».

Водитель не справился с управлением и через встречную полосу вылетел в кювет.

К счастью, пострадавших среди пассажиров нет.

Наибольшие повреждения получил водитель автомобиля «МАN», его госпитализировали в больницу.

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