Под Харьковом жители во время копки металла обнаружили авиабомбы и снаряды

Об этом рассказали в пресс-службе ГУ ГСЧС в Харьковской области.

Всего пиротехники уничтожили 4 боеприпаса, из которых: 2 авиационные бомбы калибра 50 и 250, 2 артснаряда калибра 105 и 76 мм.

250-килограммовую немецкую бомбу SC-250 нашли возле села Пятницкое возле Печенежского водохранилища.

Прибывшие взрывотехники извлекли бомбу из-под земли с помощью специального крана и погрузили на пиротехнический автомобиль.

Бомбу взорвали на специальном полигоне.

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Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Харьковской области.

По прибытию спасателей к месту происшествия установлено, что водитель грузового автомобиля «DAF», вероятно не справившись с управлением, въехал в опору.

Мужчина, находившийся за рулем, получил телесные повреждения, однако от госпитализации отказался.

Следом за ним двигался пассажирский рейсовый автобус «Neoplan-116» по маршруту «Каховка-Харьков».

Водитель не справился с управлением и через встречную полосу вылетел в кювет.

К счастью, пострадавших среди пассажиров нет.

Наибольшие повреждения получил водитель автомобиля «МАN», его госпитализировали в больницу.

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