Под Харьковом жители во время копки металла обнаружили авиабомбы и снаряды
Об этом рассказали в пресс-службе ГУ ГСЧС в Харьковской области.
Всего пиротехники уничтожили 4 боеприпаса, из которых: 2 авиационные бомбы калибра 50 и 250, 2 артснаряда калибра 105 и 76 мм.
250-килограммовую немецкую бомбу SC-250 нашли возле села Пятницкое возле Печенежского водохранилища.
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Прибывшие взрывотехники извлекли бомбу из-под земли с помощью специального крана и погрузили на пиротехнический автомобиль.
Бомбу взорвали на специальном полигоне.
Кроме того мы писали, что на трассе «Харьков-Красноград-Перещепино» произошло ДТП с участием автобуса и грузовиков.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Харьковской области.
По прибытию спасателей к месту происшествия установлено, что водитель грузового автомобиля «DAF», вероятно не справившись с управлением, въехал в опору.
Мужчина, находившийся за рулем, получил телесные повреждения, однако от госпитализации отказался.
Следом за ним двигался пассажирский рейсовый автобус «Neoplan-116» по маршруту «Каховка-Харьков».
Водитель не справился с управлением и через встречную полосу вылетел в кювет.
К счастью, пострадавших среди пассажиров нет.
Наибольшие повреждения получил водитель автомобиля «МАN», его госпитализировали в больницу.
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