На трассе «Харьков-Красноград-Перещепино» произошло ДТП с участием автобуса и грузовиков

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Харьковской области.

По прибытию спасателей к месту происшествия установлено, что водитель грузового автомобиля «DAF», вероятно не справившись с управлением, въехал в опору.

Мужчина, находившийся за рулем, получил телесные повреждения, однако от госпитализации отказался.

Следом за ним двигался пассажирский рейсовый автобус «Neoplan-116» по маршруту «Каховка-Харьков».

Водитель не справился с управлением и через встречную полосу вылетел в кювет.

К счастью, пострадавших среди пассажиров нет.

Наибольшие повреждения получил водитель автомобиля «МАN», его госпитализировали в больницу.

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Инцидент произошел после того, как они получили отказ вылететь в Стамбул. Почему женщина получила отказ - пока неизвестно.

Женщина сообщила, что билеты пришлось покупать два раза, но не помогло.

"Пощадите! Мы сегодня не улетели в Стамбул. Мы реально не смогли улететь. Мы не смогли улететь из-за определенных причин украинского законодательства", – сообщила женщина, не уточнив причины отказа.

Дети повторили "подвиг" матери.

"Украина, спасибо, и иди-ка ты в ж*пу. Пошла ты в ж*пу", – сказали дети и выбросили паспорта куда-то в сторону.

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