Харьковские спасатели ликвидировали пожар 6 часов

Пожар произошел на территории частного дома в г. Изюм, пишет ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

"На момент прибытия пожарных на частном подворье горели: жилой дом, летняя кухня, гараж, автомобиль “ЗАЗ”, а также большое количество дров и разнообразного хлама, что использовались хозяевами для отопления жилища. Общая площадь пожара составляла около 300 кв. м.

Кроме того, огонь перекинулся на два соседних домовладения. С одной стороны уже начали гореть крыши соседской летней кухни и хозяйственной постройки на площади 40 кв. м, с другой — горел деревянный забор и начал подгорать крыша жилого дома", - сообщают в службе.

Возможной причиной возникновения пожара мог стал поджог.

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Об этом сообщили в соцсетях.

Пожар произошел в общежитии на ул. Зерновой.

По словам очевидцев во время пожара пострадала женщина. Подробности выясняются.

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