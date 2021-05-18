Харьковские спасатели ликвидировали пожар 6 часов
Пожар произошел на территории частного дома в г. Изюм, пишет ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
"На момент прибытия пожарных на частном подворье горели: жилой дом, летняя кухня, гараж, автомобиль “ЗАЗ”, а также большое количество дров и разнообразного хлама, что использовались хозяевами для отопления жилища. Общая площадь пожара составляла около 300 кв. м.
Кроме того, огонь перекинулся на два соседних домовладения. С одной стороны уже начали гореть крыши соседской летней кухни и хозяйственной постройки на площади 40 кв. м, с другой — горел деревянный забор и начал подгорать крыша жилого дома", - сообщают в службе.
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Возможной причиной возникновения пожара мог стал поджог.
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Об этом сообщили в соцсетях.
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